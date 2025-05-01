Сильный ветер, местами дожди. Какая погода будет в Беларуси 1 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер прогнозируется сегодня в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.