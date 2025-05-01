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Сильный ветер, местами дожди. Какая погода будет в Беларуси 1 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер прогнозируется сегодня в Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 45% 756 мм рт. ст. +25°

Будет преобладать переменная облачность. Утром во многих районах пройдут осадки (дождь, по северу возможен мокрый снег), днем преимущественно по северо-востоку — небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, на большей части территории порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха составит 12−18, по северо-востоку — 6−11 градусов. В Бресте прогнозируется плюс 16−18, в Гродно — 14−16, Гомеле — 13−15, Минске — 10−12 градусов. Дожди ожидаются в Витебске и Могилеве, температура воздуха здесь плюс 7−9 и 8−10 градусов соответственно.