Сильный ветер, местами дожди. Какая погода будет в Беларуси 1 мая

Будет преобладать переменная облачность. Утром во многих районах пройдут осадки (дождь, по северу возможен мокрый снег), днем преимущественно по северо-востоку — небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, на большей части территории порывы 15−20 м/с.
Температура воздуха составит 12−18, по северо-востоку — 6−11 градусов. В Бресте прогнозируется плюс 16−18, в Гродно — 14−16, Гомеле — 13−15, Минске — 10−12 градусов. Дожди ожидаются в Витебске и Могилеве, температура воздуха здесь плюс 7−9 и 8−10 градусов соответственно.