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В Крыму 1 мая будет солнечно и сухо, а со 2 мая прогнозируют похолодание

В степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки до −2 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 45% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: АиФ-Крым

В Крыму 1 мая будет солнечно и сухо, а со 2 мая ожидается похолодание, сообщает Крымский Гидрометцентр.

Ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. В степных и предгорных районах возможны заморозки до −2 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +22 градусов, а в горах — до +16 градусов.

В Севастополе 1 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра — 5−10 м/с. Ночью температура воздуха +4… +6 градусов, днем — +16… +18.

В Симферополе также переменная облачность, без осадков. Ветер 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, а днем — от +19 до +21 градуса.

2 мая через территорию полуострова пройдет холодный атмосферный фронт. Осадков не ожидается.