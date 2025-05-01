В Перми 1 мая закроют дороги в центре и Коммунальный мост из-за эстафеты и салюта

Поздним вечером 1 мая на час закроют Коммунальный мост из-за проведения праздничного салюта. Ограничения продлятся с 22:30 до 23:30. Сам фейерверк начнется в 23 часа. Горожан приглашают на центральную набережную Камы понаблюдать за ним. Как сообщили в департаменте транспорта, вечером 1 мая продлят работу целого ряда автобусных маршрутов, а также трамваев № 4 и 7. Кроме того, уехать домой после просмотра фейерверка можно будет на ночной городской электричке.