В Перми 1 мая закроют дороги в центре и Коммунальный мост из-за эстафеты и салюта

С 11:45 из-за легкоатлетической эстафеты полностью закроют такие участки дорог в центре Перми:
обе стороны Компроса от улицы Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту,
улицу Краснова от Пушкина до Газеты Звезда,
улицу Революции от Куйбышева до Газеты Звезда,
улицу Швецова от Компроса до Газеты Звезда,
улицу Глеба Успенского от Компроса до Пионерской,
улицу Тимирязева от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда,
улицу 1-я Красноармейская от Компроса до Газеты Звезда,
улицу Полины Осипенко от Пионерской до Газеты Звезда.
Эти дороги будут недоступны для всех видов транспорта до 17:00.
В связи с этим изменятся маршруты движения трамвая № 11, который будет перенаправлен по улице Ленина, а также автобусов:
№ 19, 45, 59 и 74 будут следовать в объезд по улице Куйбышева,
№ 1, 36, 51, 67 и 81 — по улицам Пушкина и Сибирской,
№ 50 укоротят до Комсомольской площади, а № 60 — до политеха,
№ 13 в обе стороны будет ездить по улице Белинского.
Поздним вечером 1 мая на час закроют Коммунальный мост из-за проведения праздничного салюта. Ограничения продлятся с 22:30 до 23:30. Сам фейерверк начнется в 23 часа. Горожан приглашают на центральную набережную Камы понаблюдать за ним. Как сообщили в департаменте транспорта, вечером 1 мая продлят работу целого ряда автобусных маршрутов, а также трамваев № 4 и 7. Кроме того, уехать домой после просмотра фейерверка можно будет на ночной городской электричке.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, как в майские праздники в Перми будут работать больницы, почта и другие учреждения.