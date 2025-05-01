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Пермяков приглашают на выставку к 80-летию Победы

В Доме Мешкова, основном здании Пермского краеведческого музея, открылась выставка «Май. Победа».

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Экспозиция рассказывает о последних днях войны и начале мирной жизни.

Окончание войны застало пермяков на разных участках огромного советско-германского фронта. 10-й гвардейский Уральский Добровольческий танковый корпус и 6-й гвардейский механизированный корпус после взятия Берлина освобождали Прагу, где их и застала весть о капитуляции Германии. 21-я Пермская Краснознаменная дивизия в мае 1945 года находилась в Австрии. Многие пермяки встретили День Победы на территории европейских стран: Германии, Чехословакии, Польши, Австрии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии, Норвегии. Кто-то был в строю, а кто-то лежал в госпитале. Пермский краеведческий музей приглашает познакомиться с этой частью истории нашего города.