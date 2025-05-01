Овечкин забросил и «Вашингтон» белоруса Протаса вышел во второй раунд плей-офф

Овечкин открыл счет на 10-й минуте матча, реализовав большинство. Это его четвертая шайба в этом плей-офф. Чикран и Уилсон довели счет до 3:0. В начале третьего периода Хайнеман сократил отставание — 1:3. Но Дюхайм, забросив в пустые ворота, поставил победную точку — 4:1. Такой же итоговый счет и в серии.