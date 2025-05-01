Овечкин забросил и «Вашингтон» белоруса Протаса вышел во второй раунд плей-офф

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:1, а российский форвард Александр Овечкин в очередной раз забил.
Овечкин открыл счет на 10-й минуте матча, реализовав большинство. Это его четвертая шайба в этом плей-офф. Чикран и Уилсон довели счет до 3:0. В начале третьего периода Хайнеман сократил отставание — 1:3. Но Дюхайм, забросив в пустые ворота, поставил победную точку — 4:1. Такой же итоговый счет и в серии.
В составе «Вашингтона» сыграл белорусский форвард Алексей Протас, который из-за травмы пропустил десять матчей. Он играл в четвертом звене и провел на льду почти 17 минут. Голевыми действиями Алексей не блеснул.
«Вашингтон» впервые за семь лет прошел во второй раунд Кубка Стэнли, где его соперником стала «Каролина», одолевшая «Нью-Джерси».
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