В Казани по нацпроекту приступили к ремонту автодороги по ул. Декабристов

В рамках национального проекта Инфраструктура для жизни в г. Казани дорожники начали ремонт участка автодороги по ул. Декабристов (от ул. Воровского до ул. Восстания) в Московском районе протяженностью 0,9 км и шириной 6 полос. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.