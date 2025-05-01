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В Казани по нацпроекту приступили к ремонту автодороги по ул. Декабристов

В рамках национального проекта Инфраструктура для жизни в г. Казани дорожники начали ремонт участка автодороги по ул. Декабристов (от ул. Воровского до ул. Восстания) в Московском районе протяженностью 0,9 км и шириной 6 полос. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

На сегодня подрядной организацией ООО «Автодорстрой» выполнены работы по демонтажу люков смотровых колодцев и фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Ориентировочный процент выполненных работ на данный момент составляет 30%.

На объекте будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью более 26 тыс. кв. м. Также дорожники отремонтируют тротуары общей площадью порядка 2 тыс. кв. м с заменой более 2 тыс. п. м дорожного бортового камня и 810 п. м тротуарного бортового камня.

Кроме того, будет выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, установят 10 дорожных знаков, 400 п. м пешеходных ограждений, 4 остановочных павильона и нанесут дорожную разметку.