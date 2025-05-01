В Казани по нацпроекту приступили к ремонту автодороги по ул. Декабристов

На сегодня подрядной организацией ООО «Автодорстрой» выполнены работы по демонтажу люков смотровых колодцев и фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Ориентировочный процент выполненных работ на данный момент составляет 30%.
На объекте будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью более 26 тыс. кв. м. Также дорожники отремонтируют тротуары общей площадью порядка 2 тыс. кв. м с заменой более 2 тыс. п. м дорожного бортового камня и 810 п. м тротуарного бортового камня.
Кроме того, будет выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, установят 10 дорожных знаков, 400 п. м пешеходных ограждений, 4 остановочных павильона и нанесут дорожную разметку.