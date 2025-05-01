Ретро-поезд свяжет Ростов и Таганрог в майские праздники

Пригородный поезд на паровозной тяге соединит Ростов и Таганрог в майские праздники — 1 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской пассажирской пригородной компании.
Как следует из сообщения, 1 и 9 мая состав будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 9 часов 35 минут. Прибытие в приморский город планируется в 11 часов 31 минуту.
1 мая со станции Таганрог-Пассажирский обратно в донскую столицу ретро-поезд отправится в 16 часов 50 минут. В пути предусмотрена остановка на станции Гниловская. Здесь пассажиры смогут сойти с поезда и посетить экспозицию музейной площадки СКЖД.
В День Победы состав тронется со станции Таганрог-Пассажирский в 18 часов 10 минут и прибудет в Ростов в 20 часов 10 минут.