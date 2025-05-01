Первый электропоезд «Финист» начал работу в Петербурге. До конца года приедут еще четыре

Как сообщает ОЖД, 8-вагонный состав ЭС104 «Финист» вышел на Балтийское направление 1 мая. Он заменит ряд электричек, его расписание выглядит так:
№ 7210 (вместо № 6610) Лебяжье 8:02 — Балтийский вокзал 9:24;
№ 7211 (вместо № 6611) Балтийский вокзал 9:50 — Калище 11:36;
№ 7224 (вместо № 6624) Калище 13:32 — Балтийский вокзал 15:20;
№ 7161 (вместо № 6561) Балтийский вокзал 16:00 — Ораниенбаум 16:55;
№ 7166 (вместо № 6566) Ораниенбаум 17:30 — Балтийский вокзал 18:26;
№ 7181 (вместо № 6581) Балтийский вокзал 18:45 — Ораниенбаум 19:40;
№ 7178 (вместо № 6578) Ораниенбаум 19.55 — Балтийский вокзал 20.51.
Стоить поездка на нем будет столько же, сколько на «Ласточке». При этом важно, что до 13 мая билеты на «Финист» надо будет и покупать по тарифу с признаком «Ласточка», а после эту категорию будут обозначать отдельно: «Ласточка/Финист».
«Обращаем внимание: разовые билеты, оформленные на поезда категории “Стандарт” предварительно в период с 21 по 30 апреля 2025 года на даты после 1 мая 2025 года (без признака “Ласточка/Финист”) будут действительны для проезда в ЭП “Финист “до 10 мая 2025 года (предварительная продажа на ЭП “Финист” осуществляется за 10 дней)”, — подчеркивает СЗППК для тех, кто брал билеты на “Ласточку” заранее.
«Мы уверены, что новый поезд станет любимым выбором горожан и гостей Петербурга. К тому же до конца 2025 года планируется поступление ещё четырёх восьмивагонных составов», — заявил первый заместитель гендиректора СЗППК Михаил Петров.
Сам «Финист» рассчитан на 656 мест, туалеты есть в первом и последнем вагонах, как и подъёмная система для маломобильных пассажиров. Перевозчик обещает эргономичные кресла и Wi-Fi и USB-зарядки в каждом вагоне.
«Фонтанка» рассказывала, что первый прибывший в Петербург «Финист» пассажиры заметили несколько дней назад на Финляндском вокзале, он приехал из Екатеринбурга.