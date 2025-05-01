Первый электропоезд «Финист» начал работу в Петербурге. До конца года приедут еще четыре

Стоить поездка на нем будет столько же, сколько на «Ласточке». При этом важно, что до 13 мая билеты на «Финист» надо будет и покупать по тарифу с признаком «Ласточка», а после эту категорию будут обозначать отдельно: «Ласточка/Финист».