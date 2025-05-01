Сбербанк ввёл нововведение для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»

Об этом сообщили представители Сбербанка, передает ИА DEITA.RU.
В новом разделе пользователи могут в реальном времени отслеживать свою кредитную историю, получать отчеты, просматривать одобренные суммы по ипотечным заявкам, а также узнавать максимальные лимиты по кредитным картам и подавать заявки на их увеличение.
Кроме того, владельцы устройств на Android теперь могут помочь своим близким с погашением кредита, подать заявку на реструктуризацию или оформить кредитные каникулы в случае трудной жизненной ситуации, пишет портал «Банки.ру».
Также пользователи могут рассчитать свой кредитный потенциал и определить, на какую сумму кредита они могут рассчитывать. В случае необходимости здесь же можно оформить новый кредит.
При расчете кредитного потенциала клиент видит свои доходы и текущие обязательства, которые учитывает банк. Если эти параметры изменятся, лимиты также будут пересмотрены. Расчет будет актуален в течение 30 дней, но в будущем планируется увеличить этот срок.
Новый раздел доступен для владельцев Android-смартфонов с версией приложения 16.2 и выше. Пользователи iPhone смогут воспользоваться этой функцией позже, сообщили в Сбербанке.