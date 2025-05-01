Сбербанк ввёл нововведение для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»

При расчете кредитного потенциала клиент видит свои доходы и текущие обязательства, которые учитывает банк. Если эти параметры изменятся, лимиты также будут пересмотрены. Расчет будет актуален в течение 30 дней, но в будущем планируется увеличить этот срок.