Из Самары до замка Гарибальди можно добраться на маршруте «электричка — автобус»

Общая длительность тура составляет более восьми часов. В 10.02 электричка отправляется от железнодорожного вокзала Самары, а в 12.16 приезжает в Тольятти. Там туристы пересаживаются на автобус, который в 13.40 привозит их в Хрящевку, к замку Гарибальди. Здесь туристы могут прогуляться, купить сувениры. В 14.30 их будет ждать обратный автобус до Тольятти. В 16.12 они сядут на электричку, а в 18.22 приедут в Самару. Записаться на такую экскурсию можно по телефону 8 929 70 800 80.