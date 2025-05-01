Из Челябинска в Волгоград отправился «Поезд Памяти, поезд Победы»

«Поезд Победы» с туристами провожали под звучание духового оркестра и песни военных лет. Как сообщает пресс-служба центра проектного развития региона, состав подали на первый перрон.
«Девятого мая вся страна отметит особенную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг — передать и сохранить память! И в канун этой знаменательной даты поезд с туристами из городов Трудовой доблести отправится по местам боевой славы. Это будет не просто познавательная экскурсия выходного дня, а настоящее погружение в историю родной страны в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировала генеральный директор «Центра проектного развития» Инна Хваткова.
В путешествие отправились около 500 человек, почти половина из них — это жители Челябинской области. Это и школьные группы, и индивидуальные туристы.
В Волгограде южноуральцы посетят знаковые исторические места, в том числе памятник ансамбля «Героям сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Музей-панорамы «Сталинградская битва. Также южноуральцы станут участниками тематической экскурсии по Волге “Теплоход памяти”.