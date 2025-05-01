Из Челябинска в Волгоград отправился «Поезд Памяти, поезд Победы»

«Девятого мая вся страна отметит особенную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг — передать и сохранить память! И в канун этой знаменательной даты поезд с туристами из городов Трудовой доблести отправится по местам боевой славы. Это будет не просто познавательная экскурсия выходного дня, а настоящее погружение в историю родной страны в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировала генеральный директор «Центра проектного развития» Инна Хваткова.