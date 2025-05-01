В Новокуйбышевске 9 мая перекроют дороги

Также будет изменен маршрут следования движения автобусов по маршрутам №№ 1, 4, 5, 10к, 11, 13, 13НПЗ, 15, 42, 122, 123, в части их следования от пересечения пр. Победы и ул. Пирогова до пересечения пр. Победы и ул. Бочарикова по ул. Пирогова и ул. Горького.