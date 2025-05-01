Володин поздравил россиян с 1 Мая

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником весны и труда, отметив вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и заработной платы, сообщается на сайте Госдумы.
«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником Весны и Труда. Он пожелал крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего», — говорится в публикации.
Председатель Госдумы в поздравлении отметил вклад профсоюзов в обеспечение достойных условий труда и заработной платы, содействие исполнению социальных гарантий.
Володин подчеркнул, что профсоюзы многое делают «для защиты прав и интересов граждан, поддержки работников и их семей».