В Воронеже подали заявку на пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте

Теперь экспертам предстоит проверить полноту представленных данных. При необходимости они могут направить дополнительные запросы. На рассмотрение полного пакета документов специалистам отводится до 60 дней.
В рамках анализа будет изучена заработная плата работников транспортной сферы, расходы на топливо, техническое обслуживание и обновление подвижного состава.
Изменить тариф можно будет не раньше августа 2025 года. Это связано с тем, что последнее повышение произошло в июле 2024 года. Тогда перевозчики запрашивали увеличение до 38 рублей при оплате картой и до 41 рубля — наличными. Однако итоговый тариф был установлен ниже: 31 рубль по карте и 33 — наличными.
В марте 2025 года администрация вновь подняла вопрос о необходимости повышения цен, подчеркнув, что перевозчикам нужно обновлять автобусный парк. Конкретные суммы при этом не назывались.