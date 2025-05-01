В Воронеже подали заявку на пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте

Изменить тариф можно будет не раньше августа 2025 года. Это связано с тем, что последнее повышение произошло в июле 2024 года. Тогда перевозчики запрашивали увеличение до 38 рублей при оплате картой и до 41 рубля — наличными. Однако итоговый тариф был установлен ниже: 31 рубль по карте и 33 — наличными.