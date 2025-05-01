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В мае на нижегородцев обрушится череда магнитных бурь

Метеочувствительным нижегородцам следует готовиться к серии магнитных бурь, первая из которых начнётся вечером 1 мая. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на ресурс my-calend.

Источник: freepik.com

Геоштормы ожидаются на протяжении нескольких дней. Магнитная активность снизится только после 6 мая.

Гражданам, страдающим заболеваниями сосудов и сердца, советуют соблюдать особую осторожность.