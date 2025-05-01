В мае на нижегородцев обрушится череда магнитных бурь

Геоштормы ожидаются на протяжении нескольких дней. Магнитная активность снизится только после 6 мая.
Гражданам, страдающим заболеваниями сосудов и сердца, советуют соблюдать особую осторожность.
Метеочувствительным нижегородцам следует готовиться к серии магнитных бурь, первая из которых начнётся вечером 1 мая. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на ресурс my-calend.
Геоштормы ожидаются на протяжении нескольких дней. Магнитная активность снизится только после 6 мая.
Гражданам, страдающим заболеваниями сосудов и сердца, советуют соблюдать особую осторожность.