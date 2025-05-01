В Екатеринбурге поднимут зарплаты работникам «Гортранса» и метро

— В течение прошлого года мы дважды поднимали заработную плату сотрудникам метро. Благодаря этому удалось остановить отток кадров с предприятия. В конце этого года запланировано еще одно повышение примерно на 20% — оно призвано закрепить уже устроенных специалистов и привлечь новых. Зарплаты вырастут как в метро, так и в Гортрансе, — заявил Рустам Галямов.