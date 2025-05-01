Участник марафона «Знание. Первые» неожиданно ответил на слова Путина

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Юнармеец, активист «Движения Первых» Никита Гоголев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на марафоне «Знание. Первые» отказался садиться перед главой государства.
Путин после выступления активиста попросил его сесть, но Гоголев отказался.
«Я просто родился и вырос на Кавказе, у нас принято, что когда старшие говорят — младшие стоят», — сказал участник марафона.
Президент, в свою очередь, отметил, что уважает кавказские традиции. «Они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны», — добавил Путин.
Марафон «Знание. Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона «Знание. Первые».