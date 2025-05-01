Первомайские выходные в Свердловской области будут прохладными

3 мая на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на юго-западе до умеренного, днем дождь, на западе местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на южный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду. Температура ночью 0,+5 градусов, на севере и востоке заморозки до — 6 градусов, днем плюс 8−13 градусов. В Екатеринбурге в субботу заморозков не ожидается. Ночью +3 градуса, небольшой дождь, днем плюс 10 градусов, умеренный дождь.