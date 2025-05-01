Первомайские выходные в Свердловской области будут прохладными

В первомайский уик-энд в Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшие небольшие, местами умеренные осадки, на севере и в горах не исключен мокрый снег. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
Свердловские метеорологи в telegram-канале сообщают, что 1 мая будет облачно с прояснениями. Ветер западный 4−9 метров в секунду, порывы до 15 м/с. Температура +2…7, на крайнем севере до −3. Днем +7…12, на севере до +2 градусов. В уральской столице по прогнозам метеорологов ночью ожидается +6, без осадков, днем + 10 градусов с небольшим дождем. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
На пятницу, 2 мая, синоптики обещают переменную облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем переменный 2−7 метров в секунду, отдельные порывы до 12 м етров в секунду. Ночью заморозки 0, — 4 градуса, на юго-западе 0,+3 градуса, днем — плюс 7−12 градусов. В Екатеринбурге — ночью 0, в окрестностях — 1 градус, не исключен небольшой снег, днем — плюс 9градусов, без осадков.
3 мая на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на юго-западе до умеренного, днем дождь, на западе местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на южный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду. Температура ночью 0,+5 градусов, на севере и востоке заморозки до — 6 градусов, днем плюс 8−13 градусов. В Екатеринбурге в субботу заморозков не ожидается. Ночью +3 градуса, небольшой дождь, днем плюс 10 градусов, умеренный дождь.
В воскресенье, 4 мая, по области — облачно с прояснениями, ночью дождь, днем на юго-западе и в Екатеринбурге без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3−8 порывы 13 м/с. Температура ночью +1,+6, днем плюс 10−15 градусов.