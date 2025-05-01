Под Уфой откроется детский лагерь, где подростков обучат военному делу

Загородный детский лагерь круглосуточного пребывания должен находиться в радиусе не более 60 километров от Уфы. Необходимо обеспечивать детей шестиразовым питанием, круглосуточно охранять территорию, проводить культурно-массовые мероприятия — дискотеки, конкурсы, показывать художественные фильмы и мультфильмы. Рядом с лагерем не должно быть открытых водоемов, дети будут купаться в бассейне под присмотром взрослых. Подрядчик должен обеспечить подростков спортивным инвентарем — футбольными, волейбольными и баскетбольными мячами, ракетками для игр в бадминтон и теннис, скакалками, спортивными блинами с грифом, боксерскими перчатками и шлемами для юношей.