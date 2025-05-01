Под Уфой откроется детский лагерь, где подростков обучат военному делу

Загородный детский лагерь круглосуточного пребывания должен находиться в радиусе не более 60 километров от Уфы. Необходимо обеспечивать детей шестиразовым питанием, круглосуточно охранять территорию, проводить культурно-массовые мероприятия — дискотеки, конкурсы, показывать художественные фильмы и мультфильмы. Рядом с лагерем не должно быть открытых водоемов, дети будут купаться в бассейне под присмотром взрослых. Подрядчик должен обеспечить подростков спортивным инвентарем — футбольными, волейбольными и баскетбольными мячами, ракетками для игр в бадминтон и теннис, скакалками, спортивными блинами с грифом, боксерскими перчатками и шлемами для юношей.
В лагере должны проходить учебно-тренировочные занятия по стрельбе из пневматической винтовки, горно-высотной и огневой подготовке и оказанию первой помощи пострадавшему.
Для воспитанников необходимо проводить лекции в соответствии с тематикой военно-исторического лагеря. Также нужно организовывать выставки, где будет показано тактическое снаряжение — бронежилеты и защитные очки, стрелковое оружие — ручной пулемет и автомат Калашникова и пистолет Макарова, а также экспонаты, найденные поисковыми отрядами Башкирии времен первой мировой и Великой Отечественной войны и локальных войн.
Подрядчик должен предоставить десять вожатых-воспитателей для проведения смены со знанием основ безопасности жизнедеятельности, военно-прикладных видов спорта и имеющих спортивные разряды.