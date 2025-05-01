Путин наградил главврача горбольницы в Горловке Якуненко

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации… Якуненко Нелле Николаевне — главному врачу государственного бюджетного учреждения Донецкой Народной Республики “Городская больница № 2 города Горловки”, — говорится в документе.