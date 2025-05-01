Башкирия вошла в антирейтинг по количеству психически нездоровых людей

Минздрав РФ обнародовал новые данные о количестве зарегистрированных пациентов с психическими расстройствами. По информации UfaTime.ru, согласно документу статистики, на конец 2024 года в республике на учете у врачей состояли 150 203 человека с диагнозами, связанными с психическим здоровьем. Однако это число на 128 пациентов меньше по сравнению с предыдущим годом.
В 2023 году впервые диагноз психического расстройства был установлен у 7 305 жителей Башкирии. На фоне общероссийских данных, которые показывают, что в стране зарегистрировано более 4 миллионов пациентов с психическими расстройствами, Башкирия занимает четвертое место в антирейтинге регионов. Лидерами по числу таких диагнозов стали Москва (248 120), Московская область (203 353) и Санкт-Петербург (179 787). Свердловская область замыкает пятерку с 131 956 зарегистрированными пациентами.
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