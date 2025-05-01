Башкирия вошла в антирейтинг по количеству психически нездоровых людей

Минздрав РФ обнародовал новые данные о количестве зарегистрированных пациентов с психическими расстройствами. По информации UfaTime.ru, согласно документу статистики, на конец 2024 года в республике на учете у врачей состояли 150 203 человека с диагнозами, связанными с психическим здоровьем. Однако это число на 128 пациентов меньше по сравнению с предыдущим годом.