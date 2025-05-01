Гигантская пробка из 2,2 тысячи машин выстроилась перед Крымским мостом

По данным центра, очередь постепенно начала расти с часа ночи 1 мая и к 8 часам утра достигла 809 машин, а за последний час практически утроилась. Время ожидания проезда к пунктам досмотра сейчас достигает четырех и более часов.
Для сравнения, накануне, 30 апреля, пиковая длина очереди наблюдалась около 17 часов и достигала 460 транспортных средств со стороны Кубани. Очередь на въезде со стороны Керчи также есть, но она не большая — в районе 120−130 автомобилей и движется равномерно.
В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали 30 апреля днем, проезд приостановили чуть более, чем на один час.