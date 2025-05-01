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Гигантская пробка из 2,2 тысячи машин выстроилась перед Крымским мостом

Длинная очередь из автомобилей образовалась перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края утром 1 мая. Всего в очереди со стороны Тамани по данным на 9 часов утра находятся 2132 машины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к сооружению.

Источник: Российская газета

По данным центра, очередь постепенно начала расти с часа ночи 1 мая и к 8 часам утра достигла 809 машин, а за последний час практически утроилась. Время ожидания проезда к пунктам досмотра сейчас достигает четырех и более часов.

Для сравнения, накануне, 30 апреля, пиковая длина очереди наблюдалась около 17 часов и достигала 460 транспортных средств со стороны Кубани. Очередь на въезде со стороны Керчи также есть, но она не большая — в районе 120−130 автомобилей и движется равномерно.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали 30 апреля днем, проезд приостановили чуть более, чем на один час.