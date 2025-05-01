Гигантская пробка из 2,2 тысячи машин выстроилась перед Крымским мостом

Длинная очередь из автомобилей образовалась перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края утром 1 мая. Всего в очереди со стороны Тамани по данным на 9 часов утра находятся 2132 машины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к сооружению.