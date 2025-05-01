С ветерком, дружно и весело в центре Владивостока отпраздновали Первомай

Несмотря на непогоду и на то, что шествия были отменены, на Спортивную набережную города, начиная с полудня, народ прибывал. Было открыто несколько праздничных локаций — от правительства Приморья, молодёжных организаций, профсоюзов, МЧС, краевого центра народной культуры. Все мероприятия пользовались неизменным интересом, а главное, организаторам удалось создать для гостей особенное первомайское настроение.
За несколько часов праздника выступили десятки творческих коллективов. Только один Приморский колледж искусств из Уссурийска представил 20 номеров — от военных до народных плясок. Пространство набережной было оформлено в стиле СССР — это и газетная выставка об истории праздника во Владивостоке, и оригинальные фотозоны.
Люди младших и старших поколений с удовольствием примеряли на себя пионерские галстуки и пилотки, брали в руки горны и барабаны, фотографировались у макетов «Мир! Труд! Май!», «Будь готов!», «Почётный труженик», «Доска почёта». Желающие соревновались в игре в шахматы, по самбо и рукопашному бою, показывали умение оказывать первую помощь, сплетали крепкие морские узлы и мастерили яркие букеты.
«Советские символы праздника ничуть не утратили популярности, — сказала народный мастер Приморья Наталья Герасимова, автор цветочного мастер-класса. — Вот с такими веточками раньше ходили на первомайские демонстрации. И сегодня праздник объединяет, как и прежде».
«Приехал из Новой Гвинеи три года назад, — поделился студент Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, чернокожий Камала. — Я всё детство мечтал увидеть Россию. Выбрал Владивосток, так как сам родился у моря. У вас самый замечательный президент в мире!».
С праздником поздравили собравшихся мэр Владивостока Константин Шестаков и губернатор Приморья Олег Кожемяко.