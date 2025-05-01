С ветерком, дружно и весело в центре Владивостока отпраздновали Первомай

Несмотря на непогоду и на то, что шествия были отменены, на Спортивную набережную города, начиная с полудня, народ прибывал. Было открыто несколько праздничных локаций — от правительства Приморья, молодёжных организаций, профсоюзов, МЧС, краевого центра народной культуры. Все мероприятия пользовались неизменным интересом, а главное, организаторам удалось создать для гостей особенное первомайское настроение.