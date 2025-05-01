Челябинский подросток пообщался в Владимиром Путиным

Подросток из Челябинска пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло во время встречи главы государства с участниками марафона «Знание. Первые» в Москве.
Во время марафона по всей стране выступали лекторы — участники СВО, спортсмены, бизнесмены, общественные деятели. 17-летний Михаил Доманин из Челябинска подготовил свою первую лекцию и также смог выступить перед сверстниками.
Юноша рассказал президенту, что увлекся историей во втором классе, увидев в интернете серию фильмов о Великой Отечественной войне. Теперь юноша гордится, что сам стал лектором.
Михаил посетовал, что в России нет государственных наград для лекторов и предложил такую награду создать.
— Лектора можно сравнить с донором. Но если донор спасает жизни физически, то лектор делает это на ментальном уровне: он спасает наш ум, как вы отметили, привносит знания в наши сердца, делает их частью нашей души, — обратился челябинец к президенту. — Скажите, насколько возможно, чтобы появилось звание или награда для проводников настоящих знаний? Например, «заслуженный просветитель».
Владимир Путин назвал предложение Михаила хорошей идеей.
— У нас много званий «заслуженный деятель» такой-то сферы. Но это очень важная сфера деятельности, как я уже сказал, — заявил президент. — Я хочу вам пожелать успехов. И спасибо вам за идею, мы постараемся ее реализовать.