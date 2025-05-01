В Иркутской области начал действовать запрет на ловлю рыбы в период нереста

Запрещена ловля щуки с 1 мая по 15 июня в Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках. Запрет на добычу хариуса, ленка и тайменя действует до 25 июня на всей территории области. Разрешена рыбалка с берега на удочку не более чем с двумя крючками с соблюдением суточной нормы вылова.