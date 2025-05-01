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В Иркутской области начал действовать запрет на ловлю рыбы в период нереста

С 1 мая в Иркутской области введены ограничения на вылов рыбы в заливах, водоемах, реках и проливах.

Источник: Freepik

Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Запрещена ловля щуки с 1 мая по 15 июня в Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках. Запрет на добычу хариуса, ленка и тайменя действует до 25 июня на всей территории области. Разрешена рыбалка с берега на удочку не более чем с двумя крючками с соблюдением суточной нормы вылова.

Круглогодичный запрет на ловлю всех видов водных биоресурсов действует в реке Ангара ниже плотин ГЭС, в Иркутском и Богучанском водохранилищах, в реках бассейна Ангары, а также в реках Большая Янгоза и Агул. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная и уголовная ответственность.