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В Хабаровске осудят женщину за наезд на пешехода на красный свет

Жительница Комсомольска-на-Амуре сбила женщину в Хабаровске и признала вину.

Источник: Freepik

В Хабаровске Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Комсомольска-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В январе 2025 года она сбила пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.

ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. Девушка за рулём «Ниссана Фуга» проигнорировала красный свет и наехала на 61-летнюю женщину. Пострадавшая получила закрытый перелом и была госпитализирована.

Водитель свою вину признала, частично компенсировала пострадавшей расходы на лечение. Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).