В Хабаровске осудят женщину за наезд на пешехода на красный свет

В Хабаровске Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Комсомольска-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В январе 2025 года она сбила пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.
ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. Девушка за рулём «Ниссана Фуга» проигнорировала красный свет и наехала на 61-летнюю женщину. Пострадавшая получила закрытый перелом и была госпитализирована.
Водитель свою вину признала, частично компенсировала пострадавшей расходы на лечение. Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).