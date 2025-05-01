Как правильно выбрать мясо на шашлыки, рассказали специалисты Роспотребнадзора

«Свежее мясо отличается белым, кремовым или желтоватым жиром, свежим и естественным запахом без посторонних примесей, а также плотной консистенцией. Если надавить на него, ямка быстро выравнивается. Напротив, признаки некачественного мяса включают подтеки в упаковке, медленное выравнивание ямки при нажатии, наличие пузырьков и посторонних вкраплений, мягкую и дряблую текстуру, а также кислый и гнилостный запах».
Кроме того, мясо желательно покупать у проверенных продавцов. Помните, недобросовестные торговцы могут вымачивать мясо в марганцовке или уксусе, чтобы скрыть несвежесть продукта.
«Роспотребнадзор также предостерегает от покупки готовых мясных полуфабрикатов у случайных продавцов. Продавцы обязаны предоставлять информацию о наименовании своей организации, юридическом адресе и режиме работы. При отсутствии такой информации лучше отказаться от покупки. Полуфабрикаты требуют соблюдения специальных условий хранения, и их следует приобретать только в магазинах, оснащённых холодильным оборудованием. При выборе полуфабрикатов обратите внимание на внешний вид продукции, целостность упаковки и наличие этикетки на русском языке».
При соблюдении этих простых правил вы сможете насладиться шашлыками на майских праздниках и сохранить здоровье своих близких.