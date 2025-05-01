Как правильно выбрать мясо на шашлыки, рассказали специалисты Роспотребнадзора

«Роспотребнадзор также предостерегает от покупки готовых мясных полуфабрикатов у случайных продавцов. Продавцы обязаны предоставлять информацию о наименовании своей организации, юридическом адресе и режиме работы. При отсутствии такой информации лучше отказаться от покупки. Полуфабрикаты требуют соблюдения специальных условий хранения, и их следует приобретать только в магазинах, оснащённых холодильным оборудованием. При выборе полуфабрикатов обратите внимание на внешний вид продукции, целостность упаковки и наличие этикетки на русском языке».