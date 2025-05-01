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СК РФ проверит строительство Западной хорды в Ростове

СК проверит планы строительства Западной хорды через Кумженскую рощу.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на планы строительства второго этапа Западной хорды в Ростове. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Особую обеспокоенность вызывает маршрут дороги, который должен пройти через территорию Кумженской рощи вблизи мемориального комплекса павшим в Великой Отечественной войне.

В официальном сообщении СК отмечается, что в социальных медиа сообщается, что в Ростове планируют построить дорожно-транспортную инфраструктуру над аллеей, где похоронены погибшие в годы Великой Отечественной войны бойцы.

Проверка ведется по статье о халатности. Отчет о результатах должен представить глава СК по Ростовской области Аслан Хуаде.