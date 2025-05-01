В Краснодарском крае с 1 мая потеплеет, со 2 мая возможны дожди, об этом сообщил в социальных сетях ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в Краснодаре температура возвращается в норму.
«Сегодня погоду в Краснодарском крае продолжит формировать гребень антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а температурный фон продолжит расти и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы», — написал Михаил Леус.
По информации сайта Метеовести, температура воздуха на Кубани достигнет отметок +21… +23°. Ветер восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что около нормы.
В пятницу, 2 мая, возможны кратковременные дожди, ночью +11… +13°, днем +17… +19°.