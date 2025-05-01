Больше трех тысяч человек встретили Первомай на набережной в Хабаровске

1 мая в Хабаровске отметили праздник Весны и Труда. На набережной Амура состоялся митинг-концерт под девизом «Доблестный труд — гарантия победы!». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Люди пришли на праздник с флагами, транспарантами и хорошим настроением. Организатором выступило Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов. Участниками стали больше трех тысяч человек.
Со сцены прозвучали слова благодарности трудовым династиям и ветеранам. Выступали вокалисты, оркестры и творческие коллективы. Работали фотозоны и площадки для детей.
«Первомай остается символом единства и трудовой доблести. Россия начинается с Дальнего Востока. Мы первыми открываем майские праздники», — сказал вице-губернатор Сергей Кузнецов.
Председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко отметила, что жители края своим трудом приближают победу и поддерживают страну.
Праздничные мероприятия продолжатся: 2 мая в парке Гагарина — народные гуляния, 3 мая на набережной — благотворительный забег и концерт в Детском парке.