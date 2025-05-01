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Больше трех тысяч человек встретили Первомай на набережной в Хабаровске

Праздничный митинг и концерт прошли под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы».

Источник: Комсомольская правда

1 мая в Хабаровске отметили праздник Весны и Труда. На набережной Амура состоялся митинг-концерт под девизом «Доблестный труд — гарантия победы!». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Люди пришли на праздник с флагами, транспарантами и хорошим настроением. Организатором выступило Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов. Участниками стали больше трех тысяч человек.

Со сцены прозвучали слова благодарности трудовым династиям и ветеранам. Выступали вокалисты, оркестры и творческие коллективы. Работали фотозоны и площадки для детей.

«Первомай остается символом единства и трудовой доблести. Россия начинается с Дальнего Востока. Мы первыми открываем майские праздники», — сказал вице-губернатор Сергей Кузнецов.

Председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко отметила, что жители края своим трудом приближают победу и поддерживают страну.

Праздничные мероприятия продолжатся: 2 мая в парке Гагарина — народные гуляния, 3 мая на набережной — благотворительный забег и концерт в Детском парке.