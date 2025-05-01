Первые лица Кубани и Краснодара поздравили жителей с Первомаем

Глава Краснодара Евгений Наумов напомнил о больших первомайских демонстрациях трудящихся в честь 1 мая. Он поблагодарил всех, кто работает на благо города, и пожелал каждому скорейшего мира. «А пока бравые бойцы защищают наш покой, будем работать здесь, на Родине, обеспечивать тыл», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.