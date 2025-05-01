Первые лица Кубани и Краснодара поздравили жителей с Первомаем

Праздник весны и труда, отмечаемый 1 мая, является всенародным и любимым многими с детства. В этот день чествуют, кто добивается успеха для своих городов, хуторов и станиц упорным трудом. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в поздравительном сообщении в Telegram-канале.
«Мы выросли на примерах самоотверженного, бескорыстного и подвижнического труда предков. Сегодня так же воспитываем молодежь, которая в будущем продолжит вести вперед наш край и страну. Пусть Первомай придаст сил и энергии для новых успехов и свершений!» — написал он.
Глава Краснодара Евгений Наумов напомнил о больших первомайских демонстрациях трудящихся в честь 1 мая. Он поблагодарил всех, кто работает на благо города, и пожелал каждому скорейшего мира. «А пока бравые бойцы защищают наш покой, будем работать здесь, на Родине, обеспечивать тыл», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко назвал Первомай не только символом солидарности людей труда, но и временем обновления и расцвета природы. Он подчеркнул, что праздник по-прежнему олицетворяет стремление к миру, гражданскому согласию, общественному благополучию, процветанию страны. Чествование людей труда, по его словам, объединяет и укрепляет российское общество.
Он поздравил жителей Кубани с праздником. «Пусть эти майские дни придадут каждому из нас сил и энергии для новых трудовых свершений, станут залогом дальнейших профессиональных достижений. Пусть единство и труд принесут процветание нашей стране», — написал Бурлачко в своём Telegram-канале, пожелав жителям края счастья, благополучия и успехов в добрых начинаниях.