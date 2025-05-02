Кроссворд на 2 мая 2025

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2 мая отмечает день рождения один из самых известных футболистов планеты — Дэвид Бекхэм. Его карьера охватывает не только спорт, но и моду, бизнес и благотворительность. Проверьте свои знания о его жизни и достижениях, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.