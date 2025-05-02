Кроссворд на 2 мая 2025

2 мая отмечает день рождения один из самых известных футболистов планеты — Дэвид Бекхэм. Его карьера охватывает не только спорт, но и моду, бизнес и благотворительность. Проверьте свои знания о его жизни и достижениях, разгадав наш кроссворд.