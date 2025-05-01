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Самарцам рассказали какая погода будет с 1 по 4 мая

Жителей Самары в майские выходные ждёт довольно тёплая и в целом благоприятная весенняя погода. Несмотря на кратковременные дожди в начале, уже к воскресенью установится по-настоящему тёплая и солнечная погода.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 45% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: АиФ

1 мая — переменная облачность и небольшой дождь.

В четверг, 1 мая, в Самаре ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха: от +8°C утром до +16°C днём. Порывы ветра до 7 м/с. Осадки: около 0,3 мм.

2 мая — дождливый и тёплый день.

Пятница будет самой дождливой за период: выпадет около 2,6 мм осадков. Температура воздуха: ночью +12°C, днём до +17°C.Порывы ветра усилятся до 12 м/с.

3 мая — дождь продолжится, но станет прохладнее.

В субботу ожидаются осадки (до 2,4 мм), температура понизится до +12°C днём. Ночью около +8°C.Порывы ветра до 10 м/с.

4 мая — солнце и резкое потепление.

В воскресенье установится ясная, тёплая погода. Температура воздуха: от +6°C ночью до +20°C днём. Осадков не ожидается. Порывы ветра до 13 м/с.

Совет на выходные: Не забудьте зонт в начале праздников, но уже к воскресенью можно смело планировать пикники и прогулки на свежем воздухе — в Самару вернется настоящее весеннее тепло.