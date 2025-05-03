Ответы на кроссворд от 2 мая 2025: интересные факты про Дэвида Бекхэма

2. Число

Для Дэвида Бекхэма число 7 стало символом успеха и идентичности. Он носил этот номер в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, следуя по стопам таких легенд, как Джордж Бест и Эрик Кантона. Получение футболки с номером 7 от сэра Алекса Фергюсона стало для него важным и эмоциональным моментом. Эта цифра отразилась и в его личной жизни: он сделал татуировку с римской цифрой семь, номер его машины содержал цифру 7, а его дочь получила имя Харпер Севен, где «Севен» символизирует духовное совершенство.