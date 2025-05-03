Ответы на кроссворд от 2 мая 2025: интересные факты про Дэвида Бекхэма

По горизонтали:
1. Орден
В 2003 году Дэвид Бекхэм был удостоен звания офицера ордена Британской империи королевой Елизаветой II. Награда была вручена бывшему капитану сборной Англии за его вклад в продвижение интересов страны на международной спортивной арене. Церемонию посетили его жена Виктория, а также дедушка и бабушка футболиста. Орден Британской империи является признанием личных заслуг перед страной.
2. Число
Для Дэвида Бекхэма число 7 стало символом успеха и идентичности. Он носил этот номер в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, следуя по стопам таких легенд, как Джордж Бест и Эрик Кантона. Получение футболки с номером 7 от сэра Алекса Фергюсона стало для него важным и эмоциональным моментом. Эта цифра отразилась и в его личной жизни: он сделал татуировку с римской цифрой семь, номер его машины содержал цифру 7, а его дочь получила имя Харпер Севен, где «Севен» символизирует духовное совершенство.
3. Парфюм
История парфюмерного бренда David Beckham началась в 2006 году, когда Дэвид Бекхэм заключил контракт с компанией Coty. Для создания ароматов привлекались известные парфюмеры, а дизайном флаконов занимался Лутц Херманн, сотрудничавший с Hugo Boss и Jil Sander. Флаконы David Beckham отличаются оригинальным дизайном и узнаваемым логотипом, напоминающим отпечаток мяча. Бренд известен своей доступной ценой и высоким качеством. В 2008 году мужской аромат David Beckham Intimately был отмечен в двух номинациях на церемонии The Fragrance Foundation, став самым популярным мужским парфюмом.
4. Юнайтед
Дэвид Бекхэм с детства мечтал играть за «Манчестер Юнайтед». Его талант был очевиден, и в 1991 году он присоединился к академии «Юнайтед», где выделялся техникой, видением поля и точностью ударов. Бекхэм стал частью легендарного «Класса 92» вместе с Гиггзом, Скоулзом и братьями Невиллами. Дебютировав за основной состав в 1992 году, Бекхэм закрепился в команде в сезоне 1995/96. Знаковым стал его гол с центра поля в ворота «Уимблдона» в 1996 году.
5. Капитан
Дэвид Бекхэм являлся капитаном сборной Англии с 15 ноября 2000 года до окончания чемпионата мира 2006 года, проведя в этом статусе 58 матчей. После завершения капитанского срока он продолжил выступать за национальную команду, отметив свой 100-й матч за Англию в игре против Франции 26 марта 2008 года.
По вертикали:
1. Окр
Дэвид Бекхэм открыто рассказывает о своей борьбе с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Это проявляется, например, в его стремлении к порядку и симметрии. Останавливаясь в гостиницах, он переставляет мебель, чтобы создать ощущение комфорта. Бекхэм признается, что его раздражает нечетное количество предметов, например, консервных банок в холодильнике, и он может выбросить часть, чтобы достичь идеальной симметрии.
2. Ноги
В 2006 году, находясь на пике своей футбольной карьеры в мадридском «Реале», Дэвид Бекхэм застраховал свои ноги на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, примерно 195 миллионов долларов США. Это стало одной из самых дорогих страховок частей тела в истории спорта.
3. Матч
Клубная карьера Дэвида Бекхэма охватывает выступления за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». За 759 матчей на клубном уровне он забил 138 голов. В период с 2000 по 2008 год Бекхэм был капитаном сборной Англии, проведя в этом качестве 59 матчей. Всего за национальную команду он сыграл 115 матчей, забив 17 голов.
4. Сын
У Дэвида и Виктории Бекхэм трое сыновей, каждый из которых проявляет уникальные таланты и увлечения. Старший сын, Бруклин, увлечен фотографией и кулинарией и проживает в США. Ромео пошел по стопам отца, строя футбольную карьеру. Круз проявляет музыкальный интерес, наследуя талант матери.
5. Удар
Визитной карточкой Дэвида Бекхэма стали его результативные штрафные удары. Техника включала в себя разбег под углом 45 градусов, состоящий из 6−7 шагов. Удар выполнялся внутренней стороной стопы, при этом опорная нога находилась в непосредственной близости от мяча. Это обеспечивало необходимую подкрутку и высокую точность, позволяя мячу облетать стенку и направляться точно в ворота. Эффективность данной техники сделала Бекхэма одним из лучших исполнителей штрафных в истории футбола.
Интересные факты о Дэвиде Бекхэме:
- Дэвид Бекхэм известен своей любовью к татуировкам. На его теле насчитывается около 67 татуировок, а при детальном подсчете их количество может достигать 80. Бекхэм ответственно подходит к выбору татуировок, наделяя каждую из них глубоким смыслом и историей. Его татуировки, выполненные в мотивах религии и эпохи Возрождения, гармонично вписываются в общую концепцию. Важно отметить, что расположение татуировок тщательно продумано с учетом симметрии и анатомии тела.
- Дэвид Бекхэм открыл «Футбольную Академию имени Дэвида Бекхэма». Он лично финансировал строительство школы, вложив в проект несколько миллионов долларов. Академия, расположенная в Восточном Лондоне, включает в себя два футбольных поля, столовую и жилые корпуса. Обучение доступно мальчикам и девочкам в возрасте от 8 до 15 лет. В его школе обучается около 15 000 человек, причем 10 000 из них — бесплатно.
- Дэвид Бекхэм известен не только как футболист, но и как активный благотворитель. В 2013 году, подписав контракт с «Пари Сен-Жермен», он сразу же направил всю свою зарплату на нужды детской благотворительной организации. В 2003 году он принял участие в благотворительном матче, собравшем около 800 тысяч долларов на борьбу с нищетой в развивающихся странах. После перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» Бекхэм сотрудничал с организацией W.O.R.K.S., занимавшейся развитием любительского футбола в США.
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