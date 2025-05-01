Ситуация на Крымском мосту — более 3 тысяч авто ждут проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост утром в четверг продолжает расти. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, сейчас по двум его сторонам находятся более трех тысяч автомобилей.