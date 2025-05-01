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Ситуация на Крымском мосту — более 3 тысяч авто ждут проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост утром в четверг продолжает расти. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, сейчас по двум его сторонам находятся более трех тысяч автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находятся 2635 транспортных средства. Ожидание около четырех часов», — сказано в сообщении по состоянию на 10 часов утра.

В очереди со стороны Керчи стоят 450 машин — время ожидания составляет около двух часов.

Часом ранее очередь со стороны материка состояла из 2132 транспортных средств, со стороны полуострова находились 130 машин.

Машины на Крымскому мосту обязательно досматривают на специальных комплексах. В среднем на досмотр одной легковушки уходит шесть минут (при минимальной загруженности транспортного средства), а на автобус — до 15 минут.

В преддверии лета для увеличения пропускной способности и комфорта при досмотрах на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края оборудована новая площадка для ручного досмотра.