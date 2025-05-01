На бульваре Гагарина в Иркутске установят пять уличных пианино

На бульваре Гагарина в Иркутске появятся пять уличных пианино. Их устанавливает радио МСМ в качестве арт-объектов к фестивалю «Музыка моего города» (12+), который пройдет 31 мая возле памятника Александру III, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«Иркутск активно готовится к летнему туристическому сезону, который в 2025 году будет ярким, насыщенным и разнообразным. Это направление активно развиваем совместно с бизнес-сообществом города. Первым мероприятием станет фестиваль “Музыка моего города”, который пройдет 31 мая на площади возле памятника Александру III. В зеленой зоне на бульваре Гагарина устанавливают яркие музыкальные арт-объекты в стилистике проекта “Счастье чистой воды”, — отметила советник мэра Инга Корочкина.
Сейчас первое пианино уже поставлено и расписано вместе с жителями. Всего будет пять инструментов. Их раскрасят иркутские художники, настроят, и каждый сможет на них сыграть.
«Они олицетворяют творческое начало жителей нашего города. Каждое из них оформим в эксклюзивном дизайне — в стилистике предстоящих мероприятий. Идея перфоманса зародилась у нашей команды давно, а в этом году, в честь юбилея фестиваля, мы решили воплотить ее в жизнь», — рассказала пиар-директор радио МСМ Ксения Фатеева.
Напомним, 1 июня в парке «Комсомольский» пройдет фестиваль «Счастье чистой воды. Отражение» (6+), а 28 и 29 июня на площади у памятника Александру III состоится гастрономический фестиваль «Сытый бабр» (6+).
Ранее агентство сообщало, что на Нижней набережной Иркутска рядом с триумфальной аркой «Московские ворота» начали установку зеркального сердца.