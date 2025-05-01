На бульваре Гагарина в Иркутске установят пять уличных пианино

«Они олицетворяют творческое начало жителей нашего города. Каждое из них оформим в эксклюзивном дизайне — в стилистике предстоящих мероприятий. Идея перфоманса зародилась у нашей команды давно, а в этом году, в честь юбилея фестиваля, мы решили воплотить ее в жизнь», — рассказала пиар-директор радио МСМ Ксения Фатеева.