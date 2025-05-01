В Воронеже умер известный археолог и историк

30 апреля 2025 года ушел из жизни Юрий Петрович Матвеев, доцент кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ. Ему было 76 лет. Юрий Матвеев — один из авторитетнейших воронежских археологов, воспитавший несколько поколений историков.
— Во время учёбы на историческом факультете Юрий Матвеев специализировался на кафедре истории СССР досоветского периода у профессора А. Д. Пряхина, будучи старшекурсником работал научным сотрудником Воронежского областного краеведческого музея (1971−1973 гг.), — сообщили на сайте ВГУ.
После службы в армии Юрий Петрович вернулся в Воронежский краеведческий музей на должность заведующего отделом, а также поступил в аспирантуру, обучение в завершилось успешной защитой кандидатской диссертации «История среднедонской катакомбной культуры». Всю свою жизнь он отдал работе в ВГУ, пройдя путь от преподавателя до доцента кафедры археологии и истории древнего мира.