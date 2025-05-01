В Воронеже умер известный археолог и историк

После службы в армии Юрий Петрович вернулся в Воронежский краеведческий музей на должность заведующего отделом, а также поступил в аспирантуру, обучение в завершилось успешной защитой кандидатской диссертации «История среднедонской катакомбной культуры». Всю свою жизнь он отдал работе в ВГУ, пройдя путь от преподавателя до доцента кафедры археологии и истории древнего мира.