Россиян призвали не покупать доллары в банках: в чём дело

Об этом «Известиям» рассказала финансист Юлия Макаренко, сообщает ИА DEITA.RU.
Она отметила, что если рассматривать покупку валюты как инвестиционный инструмент, то лучше всего это делать через профессиональные брокерские платформы, где курс наиболее близок к рыночному. При этом обмен валют в банковских кассах эксперт назвала экономически невыгодным.
Макаренко объяснила, что даже при значительном росте доллара, например, на 10 рублей, реальная прибыль от операций с небольшими суммами — 100−1000 долларов, будет минимальной. Всю потенциальную выгоду «съест» банковская маржа — разница между курсами покупки и продажи.
Кроме этого, каждый банк устанавливает свой курс, который может существенно отличаться от официального. Например, при курсе ЦБ в 81,5 рубля за доллар, некоторые банки могут предлагать цены на продажу в диапазоне от 83,9 до 90 рублей.
Также стоит учитывать, что курс может варьироваться в зависимости от того, проводятся ли операции онлайн или в офисах. Эксперт также обратила внимание на качество наличной валюты: банки стремятся избавиться от старых купюр и могут продавать клиентам доллары, которые в будущем могут вызвать проблемы при хранении или использовании за границей.
Схожую точку зрения выразил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Он подчеркнул, что любые инвестиции в валюту должны быть осмысленными и соответствовать личным финансовым целям.
Следовать за новостями или общественным ажиотажем — стратегически неверно. Специалист также напомнил, что в 2025 году долларовая инфляция может достичь 3%, что делает хранение сбережений в долларах не гарантией защиты от финансовых потерь.
«Сбережения в долларах могут защитить только от серьезных внутренних экономических шоков, вероятность которых в среднесрочной перспективе невысока. Еще один риск — возможность заморозки сбережений на счетах в банках, как это произошло в 2022 году», — заключил эксперт.