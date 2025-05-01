Россиян призвали не покупать доллары в банках: в чём дело

Также стоит учитывать, что курс может варьироваться в зависимости от того, проводятся ли операции онлайн или в офисах. Эксперт также обратила внимание на качество наличной валюты: банки стремятся избавиться от старых купюр и могут продавать клиентам доллары, которые в будущем могут вызвать проблемы при хранении или использовании за границей.