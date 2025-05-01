Россельхознадзор в Приморье нашёл опасный уровень мышьяка в 36 тоннах краба

В лабораторных условиях продукция прошла комплексную проверку по 26 показателям, включая содержание токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов, фикотоксинов, микробиологические и органолептические характеристики, а также паразитарную чистоту. Исследования выявили, что массовая доля мышьяка в образцах превысила установленную норму более чем в два раза: зафиксировано 12,53 мг/кг при допустимом значении не выше 5 мг/кг.