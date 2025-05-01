Россельхознадзор в Приморье нашёл опасный уровень мышьяка в 36 тоннах краба

Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», подведомственный Россельхознадзору, подтвердил превышение допустимого уровня мышьяка в партии живого краба стригуна опилио.
Пробы были взяты государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с партии краба массой 36,8 тонны, добытой предприятием из Приморского края в Западно-Сахалинской подзоне.
В лабораторных условиях продукция прошла комплексную проверку по 26 показателям, включая содержание токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов, фикотоксинов, микробиологические и органолептические характеристики, а также паразитарную чистоту. Исследования выявили, что массовая доля мышьяка в образцах превысила установленную норму более чем в два раза: зафиксировано 12,53 мг/кг при допустимом значении не выше 5 мг/кг.
Данные о результатах испытаний были внесены в автоматизированную систему «Веста», предназначенную для работы в сфере ветеринарии. Информация оперативно передана в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, а также в управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и другие профильные ведомства.
Владельцу партии готовится официальное информационное письмо с результатами лабораторных исследований. По данным Приморского филиала ФГБУ «НЦБРСП», с начала 2025 года превышение содержания мышьяка в партиях краба и рыбы фиксировалось семь раз.