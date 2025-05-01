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Госстандарт запретил продавать в Беларуси некоторые сладости из России и Китая

Госстандарт запретил продавать в Беларуси некоторые сладости из России и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Ряд сладостей из России и Китая попал в Беларуси под запрет и включены в Реестр опасной продукции Госстандарта. Введен запрет на их ввоз и реализацию.

Речь идет о крекерах «Сладояр» с различной начинкой производителя «Вижер» из Воронежа. При изготовлении этой пищевой продукции применялись заявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки — подсластители цикламовая кислота и ее натриевая и кальциевая соли (Е952), сахарин (Е954).

Кроме того, в реестре есть и кондитерские изделия из Китая. В составе жевательного зефира на палочке «Зефирная косичка» (производитель Gogo international trading company) есть недопустимая пищевая добавка — подсластитель сорбит (Е420).

В сахарных конфетах Buzzulez (Jinjiang xiexiang trade cor., ltd) обнаружен подсластитель аспартам (Е951), а это недопустимая пищевая добавка.

Еще запрет введен на жидкую конфету-спрей «Веселый Напугай» (Wonder sweet foods co., limited). В результате проведенных испытаний в составе продукции обнаружен