Советский космический аппарат может упасть на Иркутскую область с 9 по 11 мая

С 9 по 11 мая 2025 года на Землю может упасть советский космический аппарат «Космос-482», который вот уже более 50 лет находится на околоземной орбите. Как сообщает «Комсомольская правда», этот зонд был запущен 31 марта 1972 года как дублер станции «Венера-8», но из-за сбоя разгонного двигателя так и не смог покинуть гравитационное поле Земли.