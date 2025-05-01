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Советский космический аппарат может упасть на Иркутскую область с 9 по 11 мая

В зону возможного падения попадают несколько российских регионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 9 по 11 мая 2025 года на Землю может упасть советский космический аппарат «Космос-482», который вот уже более 50 лет находится на околоземной орбите. Как сообщает «Комсомольская правда», этот зонд был запущен 31 марта 1972 года как дублер станции «Венера-8», но из-за сбоя разгонного двигателя так и не смог покинуть гравитационное поле Земли.

По данным специалистов Института прикладной математики им. Келдыша РАН, аппарат войдет в атмосферу где-то между 52 градусом северной и 52 южной. В зону возможного падения попадают несколько российских регионов, включая Иркутскую область и Бурятию. Точное место и время падения станут известны лишь за 12−15 часов до события из-за влияния солнечной активности на атмосферу Земли.

Особую опасность представляет спускаемый аппарат массой 495 кг — металлическая сфера диаметром около метра. Эксперты предупреждают, что внутри могут находиться пиротехнические устройства. При обнаружении обломков ни в коем случае нельзя к ним приближаться или пытаться вскрывать — нужно немедленно сообщить в МЧС.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что профессор Сергей Язев опроверг слухи о гибели животных вблизи Патомского кратера.