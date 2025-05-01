В Беларуси с 1 мая вступил в силу обновленный закон о ветеранах

Вырастет и пенсионная доплата ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных за труд в тылу, — с 50% до 100% минимального размера пенсии, до Br115. Особые условия предусмотрены для ветеранов боевых действий. Военнослужащие, получившие инвалидность в мирное время, приобретают право на досрочный выход на пенсию — на пять лет раньше установленного срока. Отдельная мера поддержки введена для граждан, работавших в Афганистане в период с 1979 по 1989 год — они будут ежемесячно получать дополнительную выплату, равную 100% минимальной пенсии.