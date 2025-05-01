Губернатор Приангарья: Первомай — это праздник, который объединяет поколения

В Иркутске 1 мая состоялся митинг-концерт под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы!», приуроченный к Международному дню солидарности трудящихся. Мероприятие прошло на площади у дворца спорта «Труд». С приветственным словом выступил губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, благодаря честному и ответственному труду миллионов россиян укрепляется сила, мощь и обороноспособность нашего государства. Поэтому Первомай — это праздник, который объединяет все поколения», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Присутствующих также поздравили председатель Иркутского областного объединения организаций профсоюзов Александр Коротких, представители ветеранских и профсоюзных объединений, молодежных организаций. Перед зрителями выступили творческие коллективы.
После митинга губернатор посетил торжественное мероприятие у стелы «Иркутск — город трудовой доблести», установленной в 2022 году. Монумент стал символом памяти трудового вклада иркутян в Победу в годы Великой Отечественной войны. Напомним, 2 июля 2020 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Иркутску присвоено звание «Город трудовой доблести», а в 2022 году в честь этого события была открыта стела.
«В июле этого года исполнится пять лет, как решением президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Иркутску присвоено звание “Город трудовой доблести”. Это заслуженная оценка трудового подвига наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Иркутская область входит в число лидеров по ключевым экономическим показателям, растет промышленное производство, открываются новые предприятия, в том числе направленные на обеспечение технологического суверенитета страны. Это также вызывает гордость, — сказал Игорь Кобзев.
Церемония у стелы началась с выноса знамен и исполнения гимна России военным оркестром.