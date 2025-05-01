Губернатор Приангарья: Первомай — это праздник, который объединяет поколения

«В июле этого года исполнится пять лет, как решением президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Иркутску присвоено звание “Город трудовой доблести”. Это заслуженная оценка трудового подвига наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Иркутская область входит в число лидеров по ключевым экономическим показателям, растет промышленное производство, открываются новые предприятия, в том числе направленные на обеспечение технологического суверенитета страны. Это также вызывает гордость, — сказал Игорь Кобзев.