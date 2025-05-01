В садовом товариществе Уфы зафиксирован перелив дороги, а ветер сорвал кровлю на шести строениях

По информации Госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 не поступило ни одного сообщения о подтоплении. Тем не менее, одна ситуация все же находится под контролем: в Уфе зафиксирован перелив дороги в садовом товариществе.
Уровень реки Белой в районе Монумента дружбы составляет 313 см, что на 31 см ниже показателя предыдущего дня. Уровень воды постепенно снижается, и опасность затоплений уменьшается.
На реке Уфе также наблюдается положительная динамика: уровень воды в районе Шакши упал на 42 см и теперь составляет 410 см.
Нугушское водохранилище полностью наполнено, а Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.
Однако за последние сутки в Стерлитамакском районе произошло одно возгорание сухой растительности на площади 0,02 гектара. Кроме того, сильный ветер сорвал кровлю на шести строениях в Уфе и Бирском районе.
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