В садовом товариществе Уфы зафиксирован перелив дороги, а ветер сорвал кровлю на шести строениях

По информации Госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 не поступило ни одного сообщения о подтоплении. Тем не менее, одна ситуация все же находится под контролем: в Уфе зафиксирован перелив дороги в садовом товариществе.