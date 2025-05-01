Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В садовом товариществе Уфы зафиксирован перелив дороги, а ветер сорвал кровлю на шести строениях

В Уфе затопило дорогу, а сильный ветер сорвал кровлю на шести строениях.

Источник: Комсомольская правда

По информации Госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 не поступило ни одного сообщения о подтоплении. Тем не менее, одна ситуация все же находится под контролем: в Уфе зафиксирован перелив дороги в садовом товариществе.

Уровень реки Белой в районе Монумента дружбы составляет 313 см, что на 31 см ниже показателя предыдущего дня. Уровень воды постепенно снижается, и опасность затоплений уменьшается.

На реке Уфе также наблюдается положительная динамика: уровень воды в районе Шакши упал на 42 см и теперь составляет 410 см.

Нугушское водохранилище полностью наполнено, а Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.

Однако за последние сутки в Стерлитамакском районе произошло одно возгорание сухой растительности на площади 0,02 гектара. Кроме того, сильный ветер сорвал кровлю на шести строениях в Уфе и Бирском районе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.