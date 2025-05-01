Минкульт Украины обратился к СБУ для проверки клипа Валерии на фоне развалин

«Мы репетировали впервые. Валерия никогда раньше этого баяниста не видела. Мы репетировали перед заходом в павильон, а это все декорации “В списках не значился” — фильм, который выходит сегодня, премьера. Я уже не понимаю. Мы не оправдываемся ни перед кем. Это была репетиция, сняли на телефон. Это идея Маргулиса, и это выходит 9 мая в рамках программы “Квартирник”.