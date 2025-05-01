Хоценко наградил в Омске профсоюзных активистов

В четверг, 1 мая 2025 года, в Омском государственном музыкальном театре прошли торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Празднику Весны и Труда.
В мероприятии приняли участие представители трудовых коллективов омских предприятий, трудовые династии, ветераны труда, лидеры и активисты профсоюзного движения региона.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил присутствующих с Первомаем, отметив особую значимость этого праздника для региона. Он напомнил, что Омску присвоено звание Города трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны местные предприятия и хозяйства внесли весомый вклад в приближение Победы. Сегодня, как подчеркнул глава региона, жители Омской области продолжают демонстрировать высокую трудовую сплоченность, оказывая поддержку участникам специальной военной операции.
В ходе мероприятия Виталий Хоценко вручил награды и поощрения активистам профсоюзного движения, выразив признательность за их вклад в развитие социального партнерства и защиту прав работников.
Было отмечено, что в 2025 году российское профсоюзное движение отмечает 120-летие со дня основания. Омская область одной из первых в стране в 1991 году подписала региональное соглашение о социальном партнерстве, охватывающее интересы более полумиллиона работающих омичей. В настоящее время реализуется уже 17-е по счету трехстороннее соглашение между властью, работодателями и профсоюзами на 2025−2027 годы.
Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что Первомай остается значимым поводом для признания заслуг передовиков производства и трудовых коллективов города.
Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко, в свою очередь, поблагодарил профсоюзных активистов за верность идеалам движения и пожелал всем представителям трудовой сферы новых достижений.
Завершилось мероприятие праздничной концертной программой, посвященной Празднику Весны и Труда.