Хоценко наградил в Омске профсоюзных активистов

Было отмечено, что в 2025 году российское профсоюзное движение отмечает 120-летие со дня основания. Омская область одной из первых в стране в 1991 году подписала региональное соглашение о социальном партнерстве, охватывающее интересы более полумиллиона работающих омичей. В настоящее время реализуется уже 17-е по счету трехстороннее соглашение между властью, работодателями и профсоюзами на 2025−2027 годы.