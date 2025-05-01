Пенсионеры получили скидки на поезда региональных линий экономкласса в Беларуси

С 1 мая в Беларуси пенсионерам предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщает пресс-служба БЖД.
Уточняется, что для пенсионеров с 1 мая по 31 октября 2025 года в период сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Это предусмотрено указом президента Беларусь.
Чтобы приобрести проездной билет со скидкой, надо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. И его же надо иметь при себе во время поездки.
«Обращаем внимание, что предоставление данной льготы не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий», — рассказали в БЖД.
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