Автопробег к юбилею Победы прошел во Владивостоке

На протяжении пяти дней жители Приморья смогут посетить памятники советским солдатам в Суйфэньхэ, Муданьцзяне и Дунине, где они возложат цветы в память о тех, кто освободил Китай от японских милитаристов. Китайские туристы, в свою очередь, ознакомятся с важными историческими местами Уссурийска и Владивостока, а также с туристическими достопримечательностями этих городов.