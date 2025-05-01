Автопробег к юбилею Победы прошел во Владивостоке

30 апреля через пункт пропуска Пограничный в сторону Суйфэньхэ выехала группа из 10 автомобилей с 25 российскими туристами. А 1 мая в Приморье прибыло 10 китайских автомобилей с 30 участниками автопробега из Китая.
На протяжении пяти дней жители Приморья смогут посетить памятники советским солдатам в Суйфэньхэ, Муданьцзяне и Дунине, где они возложат цветы в память о тех, кто освободил Китай от японских милитаристов. Китайские туристы, в свою очередь, ознакомятся с важными историческими местами Уссурийска и Владивостока, а также с туристическими достопримечательностями этих городов.
Сегодня, 1 мая, по русской традиции в поселке Пограничный гостей встретили с хлебом-солью. На сопке Снеговой они посетили мемориал воинам 1-го Дальневосточного фронта, которые погибли в боевых действиях против милитаристской Японии в августе 1945 года, где состоялось возложение венков. Участники автопробега останутся в Приморье на пять дней.