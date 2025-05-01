Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автопробег к юбилею Победы прошел во Владивостоке

Трансграничный автопробег «Дорогами Победы», который проходит между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян, стал важным шагом к укреплению дружеских связей между соседними регионами.

30 апреля через пункт пропуска Пограничный в сторону Суйфэньхэ выехала группа из 10 автомобилей с 25 российскими туристами. А 1 мая в Приморье прибыло 10 китайских автомобилей с 30 участниками автопробега из Китая.

На протяжении пяти дней жители Приморья смогут посетить памятники советским солдатам в Суйфэньхэ, Муданьцзяне и Дунине, где они возложат цветы в память о тех, кто освободил Китай от японских милитаристов. Китайские туристы, в свою очередь, ознакомятся с важными историческими местами Уссурийска и Владивостока, а также с туристическими достопримечательностями этих городов.

Сегодня, 1 мая, по русской традиции в поселке Пограничный гостей встретили с хлебом-солью. На сопке Снеговой они посетили мемориал воинам 1-го Дальневосточного фронта, которые погибли в боевых действиях против милитаристской Японии в августе 1945 года, где состоялось возложение венков. Участники автопробега останутся в Приморье на пять дней.