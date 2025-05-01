В Новосибирске в честь 9 Мая прогремит праздничный салют

Уже на следующей неделе, 9 мая, в центре Новосибирска прогремит праздничный салют в честь 80-летия Победы. Зрелищное завершение дня состоится на площади Ленина в 21:50 — сразу после светового шоу «Лучи Победы». Об этом рассказал мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.