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В Новосибирске в честь 9 Мая прогремит праздничный салют

Новосибирск встретит День Победы салютом на площади Ленина.

Источник: Сиб.фм

Уже на следующей неделе, 9 мая, в центре Новосибирска прогремит праздничный салют в честь 80-летия Победы. Зрелищное завершение дня состоится на площади Ленина в 21:50 — сразу после светового шоу «Лучи Победы». Об этом рассказал мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, в течение дня новосибирцев ждут военный парад и концертные программы на площади Ленина и Михайловской набережной.

Напомним, что Сиб.фм публиковал афишу главных событий на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.