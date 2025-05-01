Длинные выходные, детские пособия, ужесточения в УК: 26 нововведений и событий, которые коснутся калининградцев в мае

2. В Краснолесье 1 мая пройдёт ярмарка «Вкусы Виштынецкой возвышенности»0+. Гостей с 13:00 до 18:00 будут угощать яичницей-болтуньей с крапивой и снытью, чиабаттой с черемшой и другими лакомствами. Посетители смогут покататься на лошадях, сходить на лекции, мастер-классы и бесплатные экскурсии в Виштынецком эколого-историческом музее, а также прогуляться к истоку Синей реки.