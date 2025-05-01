Длинные выходные, детские пособия, ужесточения в УК: 26 нововведений и событий, которые коснутся калининградцев в мае

В мае калининградцев ждут длинные и насыщенные событиями выходные, ужесточения в Уголовном кодексе и исчезновение с рынка некоторых российских товаров. «Клопс» составил подборку изменений в законодательстве.
Культурная программа на праздники
1. В мае россиян ждут длинные выходные. Согласно производственному календарю, отдыхать мы будем с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. 7 мая сокращённого рабочего дня не будет.
2. В Краснолесье 1 мая пройдёт ярмарка «Вкусы Виштынецкой возвышенности»0+. Гостей с 13:00 до 18:00 будут угощать яичницей-болтуньей с крапивой и снытью, чиабаттой с черемшой и другими лакомствами. Посетители смогут покататься на лошадях, сходить на лекции, мастер-классы и бесплатные экскурсии в Виштынецком эколого-историческом музее, а также прогуляться к истоку Синей реки.
3. В Калининграде в первый выходной день с 12:00 по 22:00 на острове Канта будет организован винил-маркет0+, а также фестиваль еды и музыки0+, который продлится до 11 мая.
4. В парке «Юность» 1 мая состоится открытие летнего сезона0+.
5. В этот же день откроется сезон в Зеленоградске0+, где до 4 мая будет идти «Фиштиваль»0+.
6. В Янтарном в первый выходной откроется сезон воздушных змеев0+.
7. Программа, посвящённая 80-летию Победы, начнётся 4 мая с приезда на Северный вокзал «Эшелона Победы», а 9-го числа в Калининграде будет традиционный парад.
Как будут работать поликлиники
8. В поликлиниках выходными днями будут 1, 4, 9 и 11 мая. Дежурная и неотложная службы, в том числе лаборатории и рентген-кабинеты, принимают пациентов 2, 3, 8 и 10 числа.
9. Центры амбулаторной онкологической помощи в ОКБ и ЦГКБ работают 2 и 8 мая с 9:00 до 13:00. Онкологический центр уйдёт на выходные 1, 3, 4, 9 и 10 мая, а 2 и 8 мая приём пройдёт с 9:00 до 12:00.
Школы
10. Девятиклассники начнут сдавать ОГЭ с 21 мая. Первым экзаменом будут иностранные языки, а следом пойдут биология, информатика, обществознание, химия, география, физика и история.
11. ЕГЭ начнётся с 23 мая, когда школьники пойдут сдавать историю, литературу и химию. В мае одиннадцатиклассники также успеют ещё сдать базовую и профильную математику 27 мая и русский язык 30 мая.
Как и в прошлом году, выпускники смогут пересдать один экзамен по выбору. Для этого зарезервированы два дня (3 и 4 июля).
12. 24 мая в калининградских школах пройдут последние звонки.
Семья и дети
13. До 15 мая в России пересмотрят правила расчёта дохода семьи для получения ежемесячного пособия на детей.
Изменения могут коснуться следующих критериев:
- периода, за который учитывается доход семьи. Сейчас он составляет один год, планируется сократить его до шести или трёх месяцев;
- пороговое значение лимита. Теперь пособие может быть назначено, даже если доход семьи немного превышает установленный прожиточный минимум;
- НДФЛ. Налог на доходы физических лиц могут исключить из расчёта среднедушевого дохода семьи.
14. С 25 мая в России появится реестр должников по алиментам, который станет частью базы исполнительных производств ФССП.
В реестр попадут:
- лица, привлечённые к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов;
- должники, находящиеся в розыске;
- те, кто уклоняются от исполнения судебных актов по содержанию несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей или совершеннолетних детей с инвалидностью.
Должника известят в течение суток с момента включения и исключения из реестра. Сведения будут общедоступными и сохранятся в реестре до полного погашения задолженности или иных оснований для исключения. ФССП также получит право в автоматическом режиме запрашивать сведения о трудоустройстве должников через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Потребительский рынок
15. С 1 мая начнут маркировать снеки: чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Сведения об обороте такой бакалейной продукции будут передавать в информационную систему мониторинга «Честный знак». В это же время маркировать начнут косметическую продукцию и бытовую химию.
17. 9 мая изменится контроль за ввозимой в Россию растительной продукцией. Теперь проверки будут проходить ещё до отгрузки, а в отдельных случаях — в местах выращивания. Для иностранных лабораторий, которые должны выявлять остатки пестицидов и агрохимикатов, появится специальный аудит, чтобы подтвердить их компетентность.
Банки и кредиты
18. С 9 мая в кредитной истории перестанут указывать сведения о месте рождения гражданина. Из личной информации сохранятся только ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС.
19. Банки введут новые способы противодействия мошенничеству. Кредитные организации будут обязаны разработать документы о порядке противодействия заключению договоров потребительского займа без согласия клиента. Банки смогут вместо блокировки банковских карт вводить лимиты на переводы, если данные отправителя содержатся в базе ЦБ РФ клиентов, замеченных в подозрительных операциях, но против него не возбуждено уголовное дело.
20. С 23 мая изменятся критерии признания физлица квалифицированным инвестором. Теперь такой статус можно будет получить при наличии дохода до 6 млн рублей в год или образования, или учёной степени, определённых регулятором. Если гражданина признают квалифицированным инвестором, его письменно уведомят о возможности совершать сделки, связанные с повышенными рисками финансовых потерь.
21. С 30 мая физлица смогут переводить максимум 100 тысяч рублей или соответствующую сумму в иностранной валюте при упрощённой идентификации без открытия банковского счёта. Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повысится с 60 до 100 тысяч рублей.
Правопорядок
22. Усилится уголовная ответственность за оказание содействия — из корыстных побуждений или по найму — в исполнении решений дискредитирующих ВС РФ международных организаций. Имущество, полученное в результате таких преступлений, конфискуют. Если подсудимый признан иноагентом, то суд может состояться без его участия.
23. С 2 мая признавать иноагентами будут лиц, которые:
- оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна;
- помогают иностранным госорганам осуществлять деятельность, направленную против безопасности России;
- вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране.
24. Появится уголовная ответственность за несообщение в органы власти о готовящихся или совершённых преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью, предусмотренной статьями 281, 281.1, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса РФ.
25. Работники ведомственной охраны смогут применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотников не только на охраняемых ими объектах.
Ветераны
26. С 2 мая статус ветеранов боевых действий получат военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооружённого вторжения на территорию России.